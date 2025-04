Tudi to so Pompeji: opijanje, zabava in seks

V nadaljevanju preberite:

Kolosej v italijanski prestolnici je najbolj obiskana turistična atrakcija v Italiji. Na drugem mestu po številu obiskovalcev so ostanki antičnega mesta Pompeji blizu Neaplja, ki sta ga pred skoraj dvema tisočletjema, leta 79 našega štetja, zasula pepel in lava ob izbruhu bližnjega vulkana Vezuv. Arheologi, ki tam še vedno raziskujejo, občasno odkrijejo nove, čudovite ostanke antičnega naselja.

Kolosej, največje prizorišče gladiatorskih bojev in drugih prireditev za zabavo ljudstva v slogu starega rimskega reka kruha in iger, ne ponuja nikakršnih presenečenj, ostanki tega velikega amfiteatra, ki je lahko sprejel od 50 do 80 tisoč ljudi, so raziskani do najmanjše podrobnosti. To pa ne velja za Pompeje.