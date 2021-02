Uživam kot še nikoli v življenju

Igralska legenda in učitelj številnih generacij naslednikov ne miruje. Čeprav je Janez Hočevar - Rifle ta teden dopolnil 81 let, je njegovo življenje dinamično in nič kaj upokojensko. Poleg igre je Rifle namreč že desetletja zagrizen motorist, ki se na dvodnevni izlet rad odpelje do Paklenice v Dalmaciji in nazaj. Časi za igralce so zaradi koronakrize in večmesečnega zaprtja družabnega življenja sušni, vendar ga lahko trenutno gledamo v spletni komediji Optimisti in kot očeta naslovnega junaka v uspešni kriminalistični seriji Primeri inšpektorja Vrenka.