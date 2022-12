V streljanju v središču Pariza trije mrtvi, več ranjenih

V središču Pariza je danes prišlo do streljanja, v katerem so bili ubiti trije ljudje, še štirje so bili ranjeni, dva huje, je sporočila mestna tožilka Laure Beccuau. Policisti so strelca, starega med 60 in 70 let, kmalu prijeli in sporočili, da je nevarnosti konec. Motiv za napad zaenkrat ni znan, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Streli so okoli poldneva odjeknili v priljubljenem 10. okrožju v Parizu, na ulici Enghien, polni trgovin, restavracij in lokalov. Po navedbah očividcev je napadalec sprva vstopil v tamkajšnji kurdski kulturni center, nato pa še v sosednji frizerski salon.

Policija ni razkrila identitete napadalca, ki je bil medtem po besedah županje okrožja Alexandre Cordebard prepeljan v bolnišnico. Policijski viri so za AFP navedli, da gre za belopoltega francoskega državljana, ki naj bi ga že poznali zaradi dveh preteklih poskusov umora v letih 2016 in 2021.

Napad je povzročil kaos, saj je bil Pariz po letu 2015 tarča več islamističnih napadov, pa tudi prizorišče občasnih strelskih obračunov med tolpami.

Francoski notranji minister Gerald Darmanin je prek Twitterja sporočil, da je že na poti na prizorišče napada, pariška županja Anne Hidalgo pa je napovedala, da bo v mestni hiši 10. okrožja vzpostavljena služba za psihološko podporo žrtvam napada.