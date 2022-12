Začel je veljati zimski vozni red vlakov

V Slovenskih železnicah je danes začel veljati nov vozni red vlakov. Ta velja tako v notranjem kot mednarodnem prometu, je zapisano na spletni strani družbe.

Kot je za Radio Slovenija povedal Primož Kokalj iz Slovenskih železnic, je od danes vzpostavljenih 42 novih povezav. Če seštejemo vse skupaj, pa bo po progah zapeljalo 52 vlakov, kar sovpada s številko 52 naših novih garnitur, je dodal za Radio.

Slovenske železnice so konec septembra prevzele še zadnjega od 52 novih Stadlerjevih vlakov, s čimer so zaključile prvo fazo prenove voznega parka. Generalni direktor Dušan Mes je takrat izpostavil nove nakupe, s katerimi bo na železnicah do konca leta 2024 72 novih potniških garnitur.