Začetek brez Dončića in še dveh adutov, vendar z veliko vnemo

Odštevanje pred začetkom 19. svetovnega prvenstva za košarkarje prehaja v ustvarjalno obdobje. Mundial se bo začel čez 41 dni na Japonskem, Filipinih in v Indoneziji s prvimi osmimi tekmami, dan pozneje, 26. avgusta, pa bo na sceno stopila slovenska reprezentanca in se v prvem nastopu pomerila z Venezuelo v Okinavi. Večina izbrancev selektorja Aleksandra Sekulića bo zagnala motorje že v ponedeljek ob začetku skupnih priprav v Laškem in Celju, Luka Dončić, Vlatko Čančar in Mike Tobey se ji bodo pridružili konec meseca.

Ali je zamik pri treh članih udarne slovenske peterke na olimpijskih igrah v Tokiu in lanskem evropskem prvenstvu posledica utrujenosti po klubskih obveznostih? Kje bo igral Tobey v naslednji sezoni in kdo od nosilcev reprezentančne igre je še prost? Kakšno vlogo imajo letos poškodbe? Zakaj sta Klemen Prepelič in Jaka Blažič na razpotju? Kdo je najstarejši v reprezentanci in kdo najmlajši, na katerem mestu najdemo Dončića? Kdaj bo na vrsti prva pripravljalna tekma pred SP in katera je že razprodana?