ZDA z novimi sankcijami proti Iranu

ZDA so uvedle sankcije proti osmim iranskim posameznikom na vodilnih položajih v iranskem podjetju Paravar Pars, proizvajalcu brezpilotnih letalnikov, ki jih Rusija izkorišča za napade na Ukrajino. Iran je sicer iz več razlogov že dlje časa tarča kritik in tudi sankcij zahodnih zaveznic.

»Rusija uporablja v Iranu proizvedena brezpilotna letala v napadih na civiliste in civilno infrastrukturo v Ukrajini. Vojaška podpora iranskega režima Rusiji pomaga podpihovati brutalno vojno proti Ukrajini in krši resolucijo Varnostnega sveta ZN 2231, ki Iranu prepoveduje zagotavljanje vojaških brezpilotnih letal Rusiji brez predhodne odobritve Varnostnega sveta ZN za vsak primer posebej,« je sporočil State Department.

Iran je zaradi dobavljanja brezpilotnih letalnikov Rusiji, pa tudi zaradi nasilnega zatiranja protestov in krepitve jedrskega programa, pogosto tarča kritik in sankcij Zahoda. Konec januarja sta sankcije proti številnim iranskim posameznikom in pravnim osebam uvedla tudi Bruselj in London.