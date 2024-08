Zlato, obresti in dileme industrije

V nadaljevanju preberite:

Ko cene zlata dosegajo rekordne višave – kot se je dogajalo v preteklih tednih –, se to običajno zgodi z nekim precej tehtnim razlogom. Žlahtna rumena kovina se pač podraži v času vojn, kriz in geopolitičnih pretresov, ki jih v zadnjih letih res ni manjkalo in se tudi zdaj kažejo v dramatičnih razsežnostih. Tokrat pa je glavni vzrok, da je prvič presegla zgodovinski mejnik 2500 dolarjev za unčo, predvsem pričakovanje, da se bo denar pocenil. To vedno poveča naložbeno privlačnost zlata, ki samo po sebi ne prinaša nobenih obresti, dividend in drugih donosov, njegov glavni adut je pač dejstvo, da je varno zatočišče v turbulentnih časih.

Zakaj ni nobenega dvoma več, da bosta ECB in Federal Reserve v septembru znižala obrestne mere? Kaj je pripomoglo k presenetljivemu okleščenju inflacije pri nas? Katera inflacijska tveganja ostajajo in kakšne nove kritike letijo na Evropsko centralno banko? Kakšna je nova gospodarska realnost, ki bi se je morali zavedati vlada in koalicija, tudi pri pripravi davčnega paketa?