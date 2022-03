Po prvih 20 minutah zmaji še povsem v igri za polfinale

Odločilni dvoboj četrtfinala lige ICEHL so bolje začeli Beljačani, ki so povedli že v četrti minuti, ko je zadel stari znanec tivolskega občinstva John Hughes. V osmi minuti je bilo na semaforju že 2:0 za domače orle, zadel je Scott Kosmachuk, a že v eni naslednjih akcij so zeleno-beli znižali zaostanek, zadel je Wade Murphy, tako da so že pred iztekom 9. minute padli že kar trije zadetki. Rezultat se do konca prve tretjine ni več spremenil.

VSV : SŽ Olimpija 2:1* (2:1, -:-, -:-) /3:3/ Strelci: 1:0 – Hughes (4., Karlsson, Lindner), 2:0 – Kosmachuk (8., Schofield), 2:1 – Murphy (9., Simšič).