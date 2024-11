Cene so se umirile, predvsem s čisto energijo

V nadaljevanju preberite:

Mnogi se še spominjajo konic v cenah elektrike v preteklih mesecih, ko so tudi različne objave kazale, da ima jugovzhodna Evropa, v posameznih dneh tudi Slovenija, najvišje cene elektrike v Evropi. Zdaj so se cene na trgu za nakup elektrike dan vnaprej umirile in znižale, ugotavljajo v združenju Eurelectric.

V Bolgariji, na Madžarskem, v Grčiji, Romuniji, Sloveniji in na Slovaškem so se povprečne cene za dan vnaprej od julija in avgusta letos do oktobra znižale s 120 na 90 evrov za megavatno uro (MWh). Na to sta vplivala dva trenda. Prvi je, da se je obdobje znižane poletne porabe končalo. Med julijem in oktobrom so te države skupaj znižale porabo za 12 odstotkov. Drugi trend pa je to, da se je povečala proizvodnja hidroelektrarn, jedrskih elektrarn in vetrnih elektrarn.