Ali se projekt Jek 2 izplača

V nadaljevanju preberite:

Lani je v Sloveniji potekala intenzivna debata o investiciji v drugi blok jedrske elektrarne v Krškem (Jek 2). Zaključila se je z referendumskim fiaskom. Pričakovalo se je, da bo vzpostavljen nov strokoven in transparenten okvir upravljanja projekta. To se ni zgodilo. Po umiku referenduma je razprava okoli Jeka 2 potihnila, odločevalci pa niso pokazali interesa za spremembo smeri.

Zato smo pobudo prevzeli v gibanju Mladi za podnebno pravičnost. Trije strokovnjaki gibanja – ekonomist, fizik in strojnik (slednji zaradi pritiskov v službi ne more biti imenovan) – smo v prostem času pro bono brez vnaprejšnjih prepričanj dobro leto dni pripravljali več kot 250-stransko študijo investicije v Jek 2. Študija, dostopna na naši spletni strani, obsega ekonomsko analizo ter predlog novega upravljavskega okvirja projekta in slovenske energetike nasploh. Je prva ekonomska analiza, neodvisna tako od investitorjevih želja kot tudi teženj nasprotnikov gradnje elektrarne. V pričujočem prispevku želimo predstaviti glavne izsledke študije, spodbuditi strokovno razpravo ter prispevati k snovanju konkretnih korakov v smeri transparentnega in strokovnega vodenja projekta.