Da je za visoke cene energije kriv zeleni prehod? Prvovrstno zavajanje

V nadaljevanju preberite:

Kljub nespornim evropskim dosežkom pri zelenem prehodu so pred nami težki časi. Evropska gospodarska slika slabi, kar bo pripeljalo do padca življenjskega standarda. V javnosti in političnih debatah se v zadnjem času vedno pogosteje pojavlja trditev, da je zeleni prehod eden glavnih krivcev za zaostajanje Evrope, kar ne drži. Treba pa je priznati, da so bile pri energetski politiki v zadnjih petnajstih letih storjene nekatere velike napake. Prav tako se moramo soočiti s tehnološko in stroškovno realnostjo, ki je v neskladju s trenutno visokoleteče politično zastavljenimi cilji. Če bomo s streznitvijo odlašali, lahko preveč ideološko voden zeleni prehod povzroči resno škodo gospodarstvu in blaginji Evropejk in Evropejcev.