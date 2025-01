Ali Slovenija res zaostaja? In če zaostaja, kaj so glavni razlogi?

V nadaljevanju preberite:

Počasnejšo rast Evropske unije v primerjavi z Združenimi državami, predvsem po veliki finančni krizi, že nekaj časa spremljajo razprave o dolgoročnem in sistematičnem zaostajanju razvitosti EU za ZDA. Glede na to, da so demografska gibanja v ZDA bolj ugodna kot v EU, so opozorila usmerjena manj v obseg proizvodnje in bolj v produktivnost, torej v obseg proizvodnje na zaposlenega. Tudi v Sloveniji je zadnja leta vse več govora o zaostajanju – sicer ne za ZDA, temveč za drugimi novimi članicami EU. Ne gre za raven razvitosti, temveč za hitrost naraščanja razvitosti.

Avtor Velimir Bole v članku analizira podatke, ki nakazujejo odgovor na vprašanje, zakaj produktivnost v Evropski uniji in Sloveniji zaostaja za Združenimi državami Amerike.