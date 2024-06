Amerika inovira, Kitajska reproducira, Evropa regulira

V nadaljevanju preberite:

»ZDA dajejo ogromno denarja za inovacije, Kitajska reproducira brez pravil o državnih pomočeh, s tem pa je njeno gospodarstvo domala 'na poživilih'. Evropa pa regulira.« Tako je bil v zadnji Sobotni prilogi do evropske industrijske politike kritičen in razočaran gospodarski minister Matjaž Han. Z njegovim opisom se lahko strinjamo. V njem lahko najdemo razloge za padec konkurenčnosti evropske industrije in nevarnost deindustrializacije na stari celini. Ena od ključnih nalog nove evropske komisije bo najti ravnotežje med podnebnim prehodom in ohranjanjem konkurenčnosti evropske industrije.