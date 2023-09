Apatija ljudi je bistvo Putinovega režima

V nadaljevanju preberite:

Dve razlagi prevladujeta, zakaj je ruski predsednik Vladimir Putin zaukazal vojaški napad na Ukrajino. Z ene strani poslušamo, da sta za začetek vojne odgovorni širjenje Nata in ogrožanje ruske varnosti, z druge strani prevladuje razlaga, da smo priča ruskemu imperializmu in Putinovi ideji o obnovitvi ruskega carstva. Ukrajinski sociolog Volodimir Iščenko ne enih ne drugih razlag ne označuje za nesmiselne. A zelo jasno poudarja, da je bistvo skrito v razredni strukturi ruskega vladajočega razreda, njegovih materialnih interesov in politične organizacije.

»Vladajoči razred v Rusiji bi lahko opisali kot politične kapitaliste. To je poseben del kapitalističnega razreda, katerega glavna konkurenčna prednost izhaja iz nadzora nad selektivnimi državnimi ugodnostmi, kar jih razlikuje od kapitalistov, ki imajo prednost zaradi tehnoloških inovacij ali poceni delovne sile,« je razlagal prek telefonske linije v debelo uro dolgem pogovoru.

Po njegovi teoriji je seme vojne zasajeno v razpadu Sovjetske zveze, ko je nastala velika praznina na političnem in gospodarskem področju. Politični kapitalisti so s privatizacijo državne lastnine dobili v roke oblast in premoženje, največkrat povsem za drobiž. »Resda politični kapitalisti niso značilni samo za postsovjetske države, a uspevajo predvsem tam, kjer je država v preteklosti imela prevladujočo vlogo v gospodarstvu in kopičila ogromen kapital, ki je nato postal odprt za osebno izkoriščanje.«