Ko bel dim zbledi: Evropa, vrednote in tišina ob novem holokavstu

V nadaljevanju preberite:

Mineva teden, v katerem so se premočno izrazile kontroverznosti novejše svetovne zgodovine. Tu je 80. obletnica konca druge svetovne vojne in spomnimo se, kakšno sporočilo je bilo dano tedaj: da se ne bi nikoli več ponovilo. Kar gledamo danes, je že skorajda več kot ponovitev. Na predpražniku Kitajske dve jedrski sili, Indija in Pakistan, medsebojno izzivata nepredvidljivo vojno. V Gazi je sionistični Izrael ob nekritični podpori ZDA na široko odprl vrata pekla in zraven izraelski premier Netanjahu svojega velikega zaveznika pospešeno nagovarja k začetku vojne z Iranom. Po EU in v Veliki Britaniji so potekale grandiozne proslave konca druge svetovne vojne, tudi v Rusiji, ki raketira Ukrajino – in je ob tem dvolično ponudila tridnevno premirje – in v katero je na dogodek proslavljanja »miru« pripotoval sam kitajski predsednik Xi Jinping.