Markeš: Poziv, da se referendum bojkotira, je napačen

Ali Žerdin je spomnil, da se je v torek začelo predčasno glasovanje o referendumu o izrednih dodatkih k pokojninam umetnikov, ki se ga je doslej udeležilo že približno 6500 ljudi. Po njegovem mnenju je marsikdo na precepu glede udeležbe, saj je koalicija pozvala k bojkotu referenduma.

»Tukaj gre za državljansko zavest, ta poziv je napačen. Državnik ne more reči, da naj se ljudje ne udeležujejo dogodkov, ki ustvarjajo našo demokracijo z ustavno normo. Lahko pa rečejo, da se vsak volivec obnaša po lastni vesti,« je komentiral Janez Markeš.

»Ti se držiš načel, jaz pa imam en čisto praktičen argument, s katerim bi bil kritičen do tega poziva. Ko koalicija enkrat svoje volilno telo nagovori, naj ostane doma, tvega to, da bodo ljudje menili, da so volitve tako ali tako brezpredmetne,« je odgovoril Žerdin.

Po mnenju Markeša politična kultura zahteva, da se referendumov ne zlorablja. »Ta referendum pa se ne navezuje na umetnike, temveč se gre tukaj za boj Janeza Janše proti Robertu Golobu. Tu gre za nek fenomen, ki ga Janša vedno znova zlorablja in hoče pokazati, da je on volk, ki dlako menja, nravi pa nikoli,« je še dodal.

»Nekdo, ki je crème de la crème slovenske kulture, bi prejel največ 3000 tisoč evrov na mesec. In to je predmet referenduma, to je katastrofa. Ta referendum nima veze z vsebino. Sem za to, da se ljudje opredeljujemo za vsebino, tukaj pa je edina vsebina napad na Goloba,« je svoje misli o referendumu sklenil Markeš.

Za konec sta se komentatorja obrnila še na konklave in pomembnost vloge cerkve v svetu. »Upam, da bo katoliška cerkev, ki je do zdaj imela glas vesti in avtoritete v Frančišku, na vrh postavila človeka, ki bo te vrednote vzdrževal naprej,« je sklenil Markeš.