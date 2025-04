Markeš: Evropa se bo morda morala povezati s Kitajsko

Mineva sto dni predsedovanja voditelja ZDA Donalda Trumpa, je spomnil Ali Žerdin. Janez Markeš se strinja, da je to sto dni, ki so spremenili svet. Zaradi njegovega delovanja izgubljajo celo njegovi zavezniki v tujini, je povzel Žerdin in poudaril, da so imeli konservativci v Kanadi kar 20 točk prednosti, vendar je Trump uspel ustvariti okoliščine, ki so omogočile zmago liberalcev na volitvah ta teden.

V luči prvega maja pa je treba poudariti, da so Trumpa izvolili predvsem delavci, je spomnil Markeš. Pa vendar so prav pod njim ZDA postale »merska enota za ukinjanje« delavskih pravic ter svoboščin posameznikov, tiska in univerz. Če kdo protestira ali pove kaj, kar ni po volji Trumpa, se ga izžene, je dejal Markeš.

Obenem pa ZDA izgubljajo primat nad materialnimi odnosi oziroma svoje vodilno mesto v svetovni ekonomiji. »Stvar se je zasukala,« ocenjuje Markeš, ki meni, da se bo svet razdelil na tri interesne sfere, ZDA, Rusijo in Kitajsko, človekove pravice pa so vse bolj postavljene pod vprašaj.

Morda se bo Evropa morala morda začasno povezati s Kitajsko, česar pa se Delova komentatorja bojita, saj menita, da »to ni območje svobode duha«. Kitajski sistem sicer odlično deluje, vendar ni dovolj individualističen, kar Markeša spominja na kolektivistične totalitarne ureditve, ki so že obstajale v Evropi.

Se pa Žerdin in Markeš nista zedinila glede vprašanja, ali zgodovina ima svoje zakonitosti ali ne. Žerdin trdi, da jih nima, Markeš pa vztraja, da jih ima in da Hegla, ki jih je zapisal, »še ne gre pokopati«.