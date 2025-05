Berta Jereb: Želela bi si, da bi mali vitezi ljudi naučili tega, kar so mene

V nadaljevanju preberite:

Otroška onkologinja Berta Jereb 25. maja praznuje 100 let. Raje kot citate bi ugledna in cenjena zdravnica najbrž štela otroke, ki jim je v svoji dolgi in uspešni karieri pomagala pri zdravljenju. Leta 1986 je na onkološkem inštitutu v Ljubljani ustanovila ambulanto za sistematično študijo o poznih posledicah zdravljenja raka pri otrocih, natanko deset let kasneje pa še ustanovo Mali vitez, katere namen je med drugim pomagati mladim bolnikom tudi po ozdravitvi.