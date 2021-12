Bilo je nekoč v Hollywoodu

V članku preberite:

Fotograf Julian Wasser je leta 1968 posnel eno od najbolj znamenitih fotografij v zgodovini sodobne umetnosti – golo Eve, ki z Marcelom Duchampom igra šah. Ravno takrat je bil njen ljubimec mlad zapeljiv kurator Walter Hopps, ki je v muzeju v Pasadeni pripravljal retrospektivno razstavo o Marcelu Duchampu, umetniku, ki je avtor slavnega Pisoarja in se je že pred desetletji odločil, da se ne bo več ukvarjal z umetnostjo, ampak bo igral šah. Hopps ni povabil Eve na slavnostno odprtje, na katero so bili vabljeni vsi – od Andyja Warhola do Dennisa Hopperja –, saj je bil poročen in je moral pripeljati svojo ženo. Kako zelo se je zmotil, saj sta bila glavna atrakcija odprtja šahista – Duchamp in Eve v Evinem kostumu, ki je bila prepričana, da bo umetnika premagala, saj je takrat ravno začela jemati kontracepcijske tablete in so bile njene prsi velikanske, a Duchampa niso zmedle, trikrat jo je matiral. Ko ju je Walter Hopps zagledal, je strmel in strmel. »In potem mu je iz ust padla žvečilka. Tako sem vedela, da sem zmagala. Morda ne v šahu, ampak v ljubezni.«