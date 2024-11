V nadaljevanju preberite:

Letošnji CoFestival obravnava vprašanja humanizma in našega odnosa do sebe kot pogoja za odnos do našega planeta in ponuja možnosti novih relacij med telesi kot izhodišče za drugačen odnos do sveta. S kuratorsko ekipo smo se nekaj dni pred začetkom festivala pogovarjali tudi o najbolj perečih problematikah sodobnega plesa v Sloveniji.

Mitja Bravhar letošnjo edicijo CoFestivala doživlja z velikim veseljem. »Smo v veselem pričakovanju občinstva, da napolni dvorane in tako spozna tudi naše, kuratorsko delo. Ne zgodi se pogosto, da plesni festival obstane toliko let, kljub negotovim socialnim in političnim razmeram ter nestabilnemu kratkoročnemu financiranju. Radosti me, da smo z malo sredstvi ponovno ustvarili kvaliteten mednarodni program, ki pozornost in naš pogled usmerja v telesa. Tokrat bodo v naših pogledih vzniknila 'bitja človeškega porekla', ki imajo v primerjavi z vsakdanjim življenjem razširjeno zaznavo; so nekaj drugega.«

V skupni zgodovini, tako Bravhar, je partnerstvo javnega zavoda in nevladne organizacije prešlo skozi viharje in tudi mirne vode. Soočali so se s premalo sredstvi, izgubo producentov, raznovrstnimi estetskimi prikazi ter izzivi skupnega kuriranja in produciranja. »Zadovoljstvo se vedno izkaže v kvalitetnem festivalskem programu in prikaže na zadovoljnih obrazih zvestega občinstva. Stabilno financiranje pa je nekaj, kar si postavljamo kot cilj v prihodnje, tudi v povezavi neposrednega nacionalnega financiranja.«