Bivši premier, ki se vrača kot mediator

V Portretu tedna preberite: »Ne potrebujete novega sekretarja, ampak novo stranko.« Enrico Letta je pospremil svojo izvolitev za novega voditelja Demokratske stranke z napovedjo preobrazbe in prenove. Ima znanje, izkušnje, mednarodno kariero in mednarodni ugled, je netipični italijanski politik, neodvisen od politične kaste, ki ga je neobičajno enoglasno podprla. Ostaja vprašanje, ali lahko preseže politično praznino na levi in znova vzpostavi levo politično sredino.



Ni novo ime, je legitimni naslednik demokratične kulture Oljke Romana Prodija in Evrope Jacquesa Delorsa, po sedmih letih akademske kariere na pariški Sciences Po, kjer je bil dekan šole za mednarodne odnose, se vrača na čelo stranke, ki jo je leta 2007 pomagal ustanoviti.