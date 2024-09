Bo Komisija za preprečevanje korupcije živela še naslednjih dvajset let?

V nadaljevanju preberite:

V teh dneh mineva dvajset let od uradnega začetka delovanja Komisije za preprečevanje korupcije. Ustanovljena je bila na podlagi zakona o preprečevanju korupcije, ki je bil sprejet januarja 2004. Najprej je od leta 2001 v okviru Vlade RS deloval Urad za preprečevanje korupcije, ta pa se je s sprejetjem tega zakona v nekaj mesecih preoblikoval v komisijo, kot jo poznamo danes, to je samostojen in neodvisen državni organ, ki je s polnimi pooblastili začel delovati oktobra 2004.

Komisija torej ni bila ustanovljena, ker bi takratni politični vrh prepoznal, da je to institucija, ki si jo na svoji poti, da postanemo »druga Švica«, želimo imeti, temveč smo jo dejansko dobili zaradi uresničevanja mednarodnih zavez in standardov. In žal danes, po dveh desetletjih, še vedno ugotavljamo, da je odnos politike do nje ostal nespremenjen – imamo jo, ker jo moramo imeti, in ne, ker bi si jo želeli.