Bodoča direktorica zagrebškega muzeja sodobne umetnosti

V nadaljevanju preberite:

O 28 letih Zdenke Badovinac na čelu Moderne galerije lahko govorimo le v presežnikih. Že zgodaj se je povezala z vodilnimi kustosi svoje generacije. Pomembne povezave so pripomogle, da so v Ljubljani razstavljali veliki sodobni umetniki ter olajšale izvoz najboljših slovenskih umetnikov v tujino. Moderno galerijo je utrdila na zemljevidu pomembnih središč sodobne umetnosti. Tudi najuglednejši teoretiki so jo postavljali ob bok mogočnim tujim institucijam, kot je npr. Reina Sofia v Madridu. Zdenka Badovinac si je mednarodni ugled pridobila tudi kot kustosinja. Zasluge ima za zasnovo prve mednarodne zbirke vzhodnoevropske neoavantgarde Arteast2000+. Muzej mora biti po njenih besedah demokratična institucija, odprta navzven. Enako velja za umetnost, ki jo je uspela približati ljudem.