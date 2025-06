Brisanja sodržavljanov je očitno del našega nacionalnega DNK

V nadaljevanju preberite:

Primerov oportunistične zlorabe kulture spomina in pietete je več. Najeklatantnejši je bil množični shod julija 2016 ob stoti obletnici Ruske kapelice pod Vršičem. To je bila pri nas verjetno najbolj množična pietetna manifestacija in komemoracija v zvezi s prvo svetovno vojno. Toda spomin in pieteta nista bila namenjena slovenskim in drugim žrtvam v prvi svetovni vojni, temveč izključno ruskim, konkretno ruskim vojnim ujetnikom, žrtvam snežnega plazu med prvo svetovno vojno. Govorci so vztrajali pri ruskih žrtvah, čeprav so vedeli, da so bile mnoge žrtve v ruskih uniformah ukrajinske narodnosti in pripadniki drugih narodov tedanjega ruskega imperija.