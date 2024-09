Če ne narediš koraka naprej, si že korak nazaj

V nadaljevanju preberite:

Tomislav Čizmić, ki je oktobra lani iz Mercatorja prišel za prvega moža Telemacha Slovenija, med trgovino in telekomunikacijami vidi precej vzporednic. Manj kot eno leto po prihodu na nov položaj je sogovornik opozoril nase s prevzemom družbe T-2. Hrvat, ki odlično govori slovenski jezik, je spregovoril tudi o zagatnem zatemnjevanju prenosov tekem športnih reprezentanc.

Z več kot 25-letnimi poklicnimi izkušnjami je uspešen menedžer, ki je imel različne vodstvene vloge. Mercator je vodil skozi pomembne poslovne in finančne preobrazbe, mandat pa so zaznamovali kompleksni pretresi in negotovosti glede lastnika družbe. Že na prejšnjem položaju je videl veliko priložnost za rast v uspešno izpeljani digitalizaciji podjetja, s tem procesom se srečuje tudi pri vodenju slovenskega Telemacha.

Z dogovorom s SDH o poravnavi dolga družbe T-2 in sočasnim prevzemom te družbe je Čizmić na svojem novem položaju že naredil velik korak, o katerem so v vrstah menedžerjev telekomunikacijskih družb šepetali že dobro desetletje. Če mu bo varuh konkurence odobril ta prevzem, se bo leta 1973 v Splitu rojeni Čizmić lahko pohvalil, da je Telemach spremenil v največjega telekomunikacijskega operaterja v državi. Odličen pevec in strastni ljubitelj nogometa je magistriral iz ekonomije na Univerzi v Zagrebu, študiral pa je tudi na Japonskem. Leta 2022 je začel svoj drugi mandat kot član odbora nacionalnih zvez Uefe.