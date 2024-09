Čefursko fužinščino prevaja v jezik rimskih predmestij

V nadaljevanju preberite:

Pred dobrim letom je Društvo slovenskih književnih prevajalcev Lavrinovo diplomo namenilo Patrizii Raveggi, prevajalki, ki je v italijanščino prevedla nekaj slovenskih literarnih klasik, denimo Levstikovega Martina Krpana, Tantadruj Cirila Kosmača, Menuet za kitaro Vitomila Zupana ... A lotila se je tudi prevodov sodobne slovenske literature, recimo Panorame Dušana Šarotarja, Mazohistke Katje Perat, romanov Čefurji raus!, Jugoslavija, moja dežela in Figa Gorana Vojnovića. Pa tudi Jezera in Leninovega parka Tadeja Goloba. Patrizia Raveggi je svetovljanka na dolgi poti okrog sveta do zelenega slovenskega izgnanstva.