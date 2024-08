Četrt stoletja na oblasti: Putinova Rusija nima meja

V nadaljevanju preberite:

Avgusta 1999 je Vladimir Putin, takratni direktor zvezne varnostne službe FSB, postal novi ruski premier. Na ta položaj ga je imenoval predsednik Boris Jelcin, ki je neutrudno iskal primernega naslednika. Našel ga je v nekdanjem agentu KGB, v instituciji, ki mu je edina lahko krila hrbet in ga obvarovala pred političnim preganjanjem. Na oblasti je zdaj že natanko 25 let. Čez štiri leta bo po dolžini vladanja prehitel Stalina. Če mu bo Rusija to seveda dovolila.

Boris Jelcin je v iskanju naslednika – pri tem naj bi mu pomagal zdaj že pokojni (umorjeni?) oligarh Boris Berezovski – v pičlem letu in pol zamenjal kar pet predsednikov vlad. Nazadnje dolgočasnega, rdečeličnega aparatčika Sergeja Stepašina. In na njegovo mesto postavil dotlej malone neznanega Vladimirja Putina. Bilo je 9. avgusta 1999. Teden kasneje je duma potrdila novega premiera.