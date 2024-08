1984 vas gleda

V nadaljevanju preberite:

Le kako je vedel? Če bi se George Orwell nenadoma prebudil v današnji čas, bi se v njem gotovo počutil nadvse domače. Njegovi briljantni neologizmi so namreč že zdavnaj postali izjemno učinkovito retorično orodje sodobne politične scenografije in prakse. Veliki brat, novorek, dvomišljenje, spominska luknja, ministrstvo za resnico, miselni zločin, teden sovraštva, ki je marsikje prerasel kar v leta sovraštva, in tudi 2 + 2 = 5, če partija (katerakoli) tako ukaže.