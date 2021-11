Dan strpnosti in drugi dnevi za pozabo

V nadaljevanju preberite:

Oglasil se je predsednik Borut Pahor in pozval, naj ne dopustimo nestrpnosti, da razkroji našo skupnost. Zaželel si je, da bi dvignili raven javne razprave, kar bi po njegovem mnenju povrnilo medsebojno spoštovanje in zaupanje ter okrepilo vero v solidarnost, ki je bistvena za našo skupnost. Vse v javnem prostoru je predsednik pozval, naj nikoli ne storimo drugemu nič takega, kar ne bi želeli, da drugi storijo nam.

Če bi nasprotniki desničarjev radi pokazali, da so boljši in bolj strpni od pregovorno nestrpnih desničarjev, naj to dokažejo s svojimi dejanji. Žal so doslej izpustili preveč priložnosti za dokazovanje tega, da so bistveno bolj strpni od rasistov, nacionalistov, seksistov in šovinistov, ki jih tako radi iščemo na desni strani politične mavrice.