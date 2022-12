Daniel Ellsberg: za vedno prvi med žvižgači

V nadaljevanju preberite:

Najbolj znani žvižgač 20. stoletja se pri 91 letih še ne namerava upokojiti. V torek je Daniel Ellsberg v BBC-jevi pogovorni oddaji Hard Talk novinarju Stephenu Sackurju priznal, da je bil eden izmed zaupnikov, ki jim je ustanovitelj portala Wikileaks Julian Assange leta 2010 – še pred javno objavo – poslal celoten paket zaupnih dokumentov, informacij in videoposnetkov, ki mu jih je predala ameriška vojaška analitičarka in najbolj zapostavljena in kaznovana žvižgačica našega časa Chelsea Manning, tedaj še pod imenom Bradely.

Assange, ki je od leta 2019, ko je moral zapustiti ekvadorsko veleposlaništvo v Veliki Britaniji, v zaporu Belmarsh v Londonu in se skupaj s svojimi odvetniki bori, da ga britanske oblasti ne bi izročile ZDA, je paket približno 700.000 zaupnih dokumentov, dokazov številnih ameriških vojnih zločinov v Afganistanu in Iraku, ob petih časopisih (New York Times, Guardian, Der Spiegel, El Pais, Le Monde) izročil tudi nedoločenemu številu zaupnikov. Ellsbergu, svojemu vzorniku, jih je izročil z besedami: »Če se meni kaj zgodi, jih boš ti že znal spraviti v javnost.«

Uredniki omenjenih petih časopisov so konec prejšnjega meseca napisali skupno pismo, v katerem so ameriške oblasti pozvali, naj ustavijo pregon Juliana Assangea. »Ta ovadba predstavlja nevaren presedan in spodkopava prvi amandma ameriške ustave ter svobodo tiska,« so zapisali uredniki zapisali in dodali, da pridobivanje in razkrivanje občutljivih informacij, ko je to v interesu javnosti, tvorita jedro novinarskega dela – če bo to delo kriminalizirano, potem bosta javni diskurz in demokracija znatno oslabljena.

»Naj vam zaupam skrivnost. Vse informacije, ki so prišle od Chelsee Manning, so bile pri meni, še preden so jih objavili časopisi. Tega še nikoli nisem javno povedal,« je v pogovoru razkril Ellsberg, človek, ki je leta 1971 ameriškim novinarjem razkril tako imenovane pentagonske dokumente. Ti so vsebovali celotno ozadje ameriške vpletenosti v vietnamsko vojno – ne le od trenutka, ko se je začela, temveč vse od leta 1945 naprej.