David Cameron, zunanji minister z obilo prtljage

V nadaljevanju preberite:

Odločitev predsednika vlade Rishija Sunaka, da v svoj kabinet vpokliče petinsedemdesetletnega torijca, se ni zgodila v vakuumu, temveč je predstavljala odmik od trendov, ki so spremljali razvoj vladajoče stranke v zadnjem letu. Radikalizacija v njenih vrstah je bila še posebno opazna na nedavnem kongresu, na katerem je bilo mogoče zaznati občutno zaostrovanje stališč do migracij, davčne politike, pa tudi socialnih vprašanj med člani stranke. Te spremembe so se kazale tudi znotraj vlade, med drugim z izjavami kontroverzne notranje ministrice Suelle Braverman, ki jo je Sunak ta teden zaradi njene podžigalne retorike razrešil s položaja.

Toda ministrski predsednik je z imenovanjem Davida Camerona v svoj kabinet posegel po novem ekstremu.