Del socialne države so tudi počitek, regeneracija, dobre razmere za delo

V nadaljevanju preberite:

Če je mogoče izluščiti rdečo nit oziroma besedo, ki se je v najinem pogovoru v takšni ali drugačni obliki najpogosteje pojavljala, je to: sprememba, spremembe. In če kultura dejansko velja za enega od najpomembnejših, dinamičnih in povezovalnih katalizatorjev skupnosti, ki uokvirja nje ideje in medsebojne odnose, bi ta beseda morala biti pravšnja. Ni namreč pravih sprememb brez prave vizije. Kaj vse je bilo narejenega, odkar vodi ministrstvo za kulturo?