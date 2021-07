Delež nedopustno čakajočih že več let narašča, a ga ne znamo znižati

Zakaj ste se osredotočili na čakalne vrste? Vas je k temu spodbudila osebna izkušnja?



V času, ko se zdi, da vsak gleda le še na lastno blaginjo, postavljate v ospredje vrednote, željo po skupnem dobrem. Zakaj?



V dostopnost do zdravstvene obravnave ste se poglabljali tako dolgo, da ste zdaj na dobri polovici poti do doktorskega naziva na fakulteti za družbene vede. Tudi omenjeno predavanje na zdravstvenem razvojnem forumu je bilo povezano z doktoratom in je bilo izjemno aktualno. Predstavili ste čakalne vrste pred epidemijo in po njej.



Vas je to razveselilo?

Kaj čaka ljudi, če se bo koronavirus širil tako kot lani jeseni? Bodo bolj umirali zaradi virusa ali tega, ker ne bodo prišli pravočasno do operacije?



Kdaj bo slika čakajočih spet realna?

Marjeta Kuhar, ekonomistka v zdravstvu: Najbolj pereče v moji analizi je, da vemo, da je bilo leta 2020 opravljenih skoraj 2,5 milijona manj zdravstvenih storitev kot leta 2019. Koliko pacientov ni dobilo zdravstvene obravnave, a jo je potrebovalo, na podlagi teh podatkov ne moremo natančno oceniti, ker lahko posamezen pacient potrebuje več storitev. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo



So bile v letih, ko spremljate sistem, narejene korenite spremembe za večjo dostopnost storitev?



Veliko se govori, da je rešitev v dodatnem denarju, pa torej ni. Potrebujemo celovito reformo?

Ste tudi vi med tistimi, ki vidijo rešitev zdravstva v povečanju števila zdravnikov, medicinskih sester in boljših plačah?

Je bila odločitev o zaprtju vrat ambulant v prvem valu epidemije marca zgrešena?

Analiza nekdanjega ministra za zdravje Sama Fakina je pokazala, da čakalne dobe na prve preglede niso tako velik problem: povprečno število pregledov na tim bi se moralo povečati do največ 2,7 na dan, pa bi bile čakalne dobe preteklost. Kaj menite?

Fakin poudarja, da v nekaterih ambulantah delajo tudi po dvakrat več kot v drugih. Tudi ureditev tega bi bila lahko rešitev problema.

Pa vendar, sodeč po analizah, nekateri izkoriščajo sistem s pomanjkljivim nadzorom in delajo premalo.

Zaradi tega so torej pomanjkljive tudi vaše analize? Kolikšno je odstopanje od resničnosti?

Pri nas nimamo podatkov niti o tem, kateri zdravnik je najbolj strokoven na določenem področju, kateremu najbolj zaupajo, kdo opravi največ posegov itd. Takih informacij sploh ne zbiramo.

Katerih pregledov oziroma posegov od teh dobrih 300, ki ste jih glede na dostopnost spremljali, naj se glede na dolžino čakalnih vrst ljudje izogibajo?

Tam se na nekatere posege in preglede čaka več let, po drugi strani pa so v oddaji Tarča razkrili, kako so se zdravniki evidentirali, delali pa niso. Rešitev je torej bolj kot v povečanju programov v boljši organizaciji dela in nadzoru. Se motim?

Marjeta Kuhar, ekonomistka v zdravstvu: Če je 30 odstotkov takih, ki čakajo nad dopustno čakalno dobo samo za nabor 398 storitev od približno 1400, ki jih spremljamo od leta 2011, je prizadetih ogromno posameznikov in njihovih bližnjih. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Vas preseneča, da glede na dolge čakalne vrste še vedno zelo malo zavarovancev opravi posege v tujini (lani 22 vlog), čeprav imajo do tega pravico, če pri nas ni izvajalca, ki bi storitev opravil v dopustni dobi?

Prosim, če to obrazložite razumljivo za širšo javnost.

Tudi Fakin je to izpostavil kot problem in predlagal, da bi se plačalo le določeno število kontrolnih pregledov in vsi prvi ter da bi bili zdravniki plačani po opravljeni storitvi. Kaj pravite?

Se torej izogibajo pacientom, ki prinašajo manj točk?

Z dodatnimi obiski istega človeka je sistem po nepotrebnem obremenjen, medtem ko nekdo z bolj nujnim stanjem čaka v vrsti že več mesecev.

Število čakajočih na prvi specialistični pregled se je v obdobju od januarja 2019 z januarjem 2020 zmanjšalo, pri vseh drugih storitvah pa krepko povečalo – največ pri operativnih posegih (akutna bolnišnična obravnava).

Število zdravstvenih obravnav je lani upadlo. Obravnav na primarni ravni, specialističnih pregledov je bilo opravljenih manj, operacij tudi, a ne toliko manj, kot bi pričakovali. Kako to?

Kje vidite rešitve za nanizane težave oziroma kaj pričakujete od zdajšnjega ministra za zdravje?

Čez koliko časa smo lahko kot Švica in se nam bo specialist osebno opravičil, če bomo morali na pregled pri njem namesto dveh čakati tri dni?

Po navadi človek izhaja iz sebe, iz svoje biti, človečnosti. Ko potrebuješ zdravstveno storitev za svoje najbližje in ne moreš priti do nje, te to spravi v še večjo stisko, kot bi te, če bi šlo za tebe.Nimam težav, da ne bi mogla priti do zdravstvenih storitev, se pa vedno znova rada postavim v vlogo nebogljenega posameznika ali starejših obnemoglih ljudi, ki nimajo nikogar, da bi jih motiviral in jim pomagal pri iskanju poti do primerne oskrbe. Takrat se v meni sprožita mehanizem za pravičnost in volja za boj v smislu, da je treba sistem urediti tako, da bodo vsi ljudje imeli enako dostopnost.Na ministrstvu za zdravje sem začela delati leta 1993, ko je bil minister zdajšnji predsednik republiške komisije za medicinsko etiko Božidar Voljč, ki je postavil visoka etična merila in ki je in bo moj vzornik. Predal mi je vrednote, znanje in vedenje ter knjigo o tem, kako skrbeti za ljudi, Život i zdravlje, poruka onima koji dolaze [Življenje in zdravje, sporočilo tistim, ki prihajajo] hrvaškega zdravnika Branka Kesića (vzame jo iz torbice). Prvič sem jo dobila v roke, ko sem pisala magisterij, in od tedaj me spremlja odstavek: »Objektivno zdravje ne obstaja. Zdravega človeka pravzaprav ni. Človek doživlja zdravje subjektivno v različnih obdobjih svojega kratkega življenja. Zdravje je stanje popolne fizične, mentalne in socialne blaginje, ne samo odsotnost bolezni in obnemoglosti.«Kesić je izjemno cenil hrvaškega zdravnika Andrijo Štamparja, soustanovitelja Svetovne zdravstvene organizacije. V svojih prizadevanjih so omenjeni posamezniki skrbeli za skupno dobro, za organizacijo sistema … Bolj ko sem raziskovala, bolj sem ugotavljala, da vrednote določajo tudi pravočasno dostopnost do storitev – in na tem je temeljilo moje predavanje na zdravstvenem razvojnem forumu.Leta 2012 sem začela intenzivno spremljati in ugotavljati, da je nedopustno čakajočih čedalje več. Leta 2017 smo z nekdanjim ministrom za zdravje Dorjanom Marušičem in drugimi somišljeniki začeli analizirati problem časovne dostopnosti in izpostavljati tudi javno. Od tedaj iščem vzroke in rešitve, pri čemer izhajam iz tega, da imamo vsi pravico do pravočasne dostopnosti.Druga stvar, ki me je zmotila, je odnos politike oziroma odločevalcev do statističnih podatkov. Pozabljajo namreč, da je za vsakim nedopustno čakajočim človek v stiski z imenom in priimkom. Če je 30 odstotkov takih, ki čakajo nad dopustno čakalno dobo samo za nabor 398 storitev od približno 1400, ki jih spremljamo od leta 2011, je prizadetih ogromno posameznikov in njihovih bližnjih.V epidemiji se je zgodil nenaden padec števila nedopustno čakajočih.V resnici me je razžalostilo. Ukrepi med epidemijo so omejili dostop do rednih in hitrih pregledov, v prvem valu celo do preventivnih. To se v zgodovini Slovenije še ni zgodilo, to se zgodi v vojnah, in zdaj se je. Zavedam se, kot se tudi številni tuji zdravstveni ekonomisti, ki proučujejo problem dostopnosti, da se nam bo to vrnilo kot bumerang.Odziv ljudi lahko razdelimo v tri skupine: nekateri so se po epidemiji znašli in šli k zdravniku, ko so se ukrepi malo razrahljali, drugi še čakajo, imamo pa še tretje, ki dejansko sploh ne bodo prišli na vrsto, ker bo morda nastopil še četrti val.Podatki iz sveta že kažejo, da se veča smrtnost zaradi slabše dostopnosti do zdravnikov. Čeprav to izredno težko izrečem, je dejstvo: gre za kolateralno škodo, ki jo bomo utrpeli vsi.Napotitev z oznako zelo hitro je zdaj več. Ljudje so bili dolgo pri miru. To je zelo slabo za populacijo, staro več kot 60 let, sploh tiste s kroničnimi boleznimi. Ko pridejo do zdravnika, je razumljivo, da dobijo napotnico z oznako zelo hitro, saj je to navsezadnje etično.Danci in Nizozemci ugotavljajo, da je zaradi posledic nepravočasnih obravnav več srčnih infarktov. Strokovni članki pripovedujejo o kompleksnosti primerov: stanje revmatikov in diabetikov je neurejeno, ker ni bila vzpostavljena kontrola. Najbolj pereče v moji analizi je, da vemo, da je bilo opravljenih skoraj 2,5 milijona manj zdravstvenih storitev kot leta 2019. Koliko pacientov ni dobilo zdravstvene obravnave, a jo je potrebovalo, na podlagi teh podatkov ne moremo natančno oceniti, ker lahko posamezen pacient potrebuje več zdravstvenih storitev. Po storilnosti sistema smo prišli na raven iz leta 2013.Zdaj vemo, da nam manjka 30 odstotkov ljudi v čakalnih vrstah in da bo treba zanje zagotoviti ta mesta. Vemo, da je 1,6 milijona ljudi manj šlo k osebnemu zdravniku. Lahko se tolažimo, da morda ne bodo prišli. Ampak v strategiji okrevanja bo treba to predvideti.Težko ocenim, odvisno je od tega, kaj bo z epidemijo jeseni. Napovedi niso dobre.Treba je vedeti, da se pri nas samoomejujemo že s planiranjem storitev. Sistem ne sledi zdravstvenim potrebam prebivalstva. Res je, da potrebe določa zdravnik z napotnico, ampak če se ugotovi, da je več potreb po kardioloških storitvah, je treba biti aktiven – aktiven kot kupec. Iz analiz ugotavljam, da vsi sistemi spremljajo trende in tudi v epidemiologiji tako veleva doktrina, le v ostalih dejavnostih, v katerih je prisotno financiranje, se spremlja fiskalno leto: od plana do realizacije. V celovitem pregledu sistema, moj doktorat bo vseboval tridesetletno zgodovino, je mogoče ugotoviti, da smo nazadovali. Potrebe se večajo, prebivalstvo se stara, sistem pa ostaja na isti ravni.Od leta 2014 do 2018 so bile narejene v toliko, da smo pravicam pacienta dodali novo stopnjo nujnosti – zelo hitro. Ta je povzročila, da se je delež nedopustno čakajočih v nekaterih storitvah povzpel tudi do 50 odstotkov.V obstoječ sistem enakega financiranja, enakih sredstev, enake organizacije in enakega načina dela so vrinili omenjeno pravico, s čimer so na konec vrste porinili vse, katerih stanje je bilo označeno z nižjo stopnjo nujnosti. Matematično je popolnoma logično: če imamo za pet ljudi pet stolov in dodamo šestega, se morata dva usesti na istega. To v zdravstvu ni mogoče, če se ne spremeni nič drugega. In res se ni spremenilo nič, razen da je bilo za dodatno skrajševanje vrst namenjenega največ denarja v zadnjih letih in da smo sanirali bolnišnice. Skupaj 180 milijonov je šlo za sistem, v katerem je vnaprej videno, da tako ne gre.O celotni reorganizaciji so različna mnenja. Tudi moje še ni izkristalizirano. V določenih delih je mogoče sistem reorganizirati, v določenih delih pomaga informacijska tehnologija. Je pa nedvomno treba nekaj ukreniti v zvezi z nedopustno čakajočimi na prvi specialistični pregled.Če čakate nanj tisoč dni (skoraj tri leta), se verjetnost za zaplete poveča. Iz osebne izkušnje lahko povem, da bi mi pravočasen pregled pri dermatologu najverjetneje – meni in zdravstveni blagajni – prihranil biopsijo.Rešitve so vedno v kombinacijah določenih stvari. Če nameniš določena finančna sredstva za neko dejavnost, moraš predvideti, da bodo iz tega naslova nastale še dodatne dejavnosti, ki so nujne na primer za izvedbo operativne storitve. Torej ne moreš financirati samo enega dela, samo tistega na koncu, hkrati pa moraš poskrbeti tudi za kadre in njihovo plačilo. Plače medicinskih sester pa tudi drugih javnih uslužbencev, ki nimajo možnosti napredovanja, so izjemno nizke.V takšnih ocenah smo zdaj lahko pametni, a se je treba zavedati, da se v prvem valu ni vedelo, kaj in kako. V drugem valu je tedanji minister Tomaž Gantar vse sodelujoče povabil k pripravi izhodišč za izhod iz obstoječega sistema. Zastavljen je bil nacionalni razpis za skrajšanje čakalnih vrst nedopustno čakajočih, dogovorjeno je bilo, da je treba spremeniti modele financiranja.Z aneksom k splošnemu dogovoru za leto 2020 je bilo izvajanje prvih pregledov za pet dejavnosti finančno spodbujeno, kar je ostalo tudi v letošnjem dogovoru, le da je bil spet sprejet prepozno – sredi leta namesto na začetku. Pravilno je bilo predvideno, da bo pri prvih pregledih zaostanek največji. Če pacient nima opravljene diagnostike pri specialistu, ne more iti naprej v procesu obravnave. Specialistični pregled je sito. Na tem pregledu se o približno 25 odstotkih zavarovancev pokaže, da potrebujejo operacijo, o 25 odstotkih se ugotovi, da potrebujejo drugega specialista, in gredo v novo čakalno vrsto, 50 odstotkov pa jih dobi primerno zdravstveno oskrbo. Ta analiza ima nekaj metodoloških pomanjkljivosti . Obravnava prve in kontrolne preglede skupaj. Ne izpostavlja problema prvih pregledov, ki so za paciente in nadaljnjo obravnavo pomembni, bodisi pri drugem specialistu bodisi pri osebnem zdravniku. Poudarek je na vseh čakajočih, problem pa je treba reševati za nedopustno čakajoče, s temi bi se morali intenzivno ukvarjati. Izračun 20 + 2 dodatna pregleda je statistični in temelji na izračunu vsote timov za slovensko povprečje. A ker vsi izvajalci nimajo ne enakega priliva pacientov ne timov, pa tudi ne enako dolgih nedopustnih čakalnih vrst, jih ne gre primerjati med seboj. Temeljita analiza bi bila, če bi bila narejena glede na to, koliko posamezen izvajalec opravi storitev in koliko ima nedopustno čakajočih. Vem, veliko analitičnega dela in znanja bi bilo treba za takšno analizo. Če naštetega analiza ne upošteva, je to uravnilovka – kar pa že imamo. Analiza predvsem ne spreminja modela financiranja – iz analize izhaja, da ohranja točkovno vrednotenje pregledov. Analiza tudi ne upošteva nujnih pacientov, obravnave v 24 urah – tudi to je treba vključiti. Skratka, rešitev ne stimulira tistih, ki zmanjšujejo čakalno vrsto z nedopustno čakajočimi, in še bi lahko naštevala.Zgrešili smo v temeljih, ves čas se namreč vrtimo okoli čakalnih dob, dejansko pa bi se morali ukvarjati z nedopustno čakajočimi, torej tistimi, ki čakajo nad svojo pravico. Košarica pravic nam zagotavlja, da bomo z zeleno napotnico iz obveznega zdravstvenega zavarovanja obravnavani v 24 urah, 14 dneh oziroma treh, šestih ali dvanajstih mesecih, če nismo, nedopustno čakamo. Vsaka storitev ima svoj dopustni čas, ki ga določi zdravnik za pacientovo zdravstveno stanje, in temu je treba zaupati.To, da bo določen zdravnik na dan pregledal dva bolnika več, kot meni Fakin, ne bo rešilo težav s čakalnimi vrstami. Vsi izvajalci že imajo tedenski razpored dela in jim ne moreš kar priključiti dodatnih bolnikov. Sliši se enostavno rešljivo, a v zdravstvenem sistemu ni enostavnih rešitev.Če citiram Marušiča, obstaja limit, koliko pacientov lahko zdravnik obravnava na dan, da je zdravstvena obravnava še lahko kakovostna in varna, in koliko se mu jih še lahko dodeli – sedanji model dodeljuje točke [veljavni normativi so še vedno v točkah po zeleni knjigi iz leta 1982].Lahko se strinjam. A namesto usmerjanja energije v take primere bi morali začeti preurejati sistem tako, da bi onemogočili odklone.Če se lotiš urejanja zadev z izhodiščem, da je vse zanič in vsi goljufajo, prizadeneš tiste, ki se trudijo. In takim se zdi neumno, da bi po opravljenih 60 pregledih naredili še dva. Tisti, ki delajo polovico manj, bodo v sistemu, ki dopušča uravnilovko, tako delali še naprej. Zato je treba poskrbeti za spodbude tistim, ki stremijo h kakovosti in varnosti, čeprav so ljudje pravočasno oskrbljeni, k človečnosti in prizadevnosti. To bi moral biti fokus, a se pri nas zatakne že pri težnjah po izboljšanju kakovosti podatkov, vpeljavi vprašalnika o zadovoljstvu pacientov, kaj šele da bi te podatke uporabljali kot spodbude za nagrajevanje. Za to ni bilo nikoli politične volje.Problem, ki ga še imamo, je, da nimamo podatkov o realiziranih čakalnih dobah, ki so ključne oziroma najbolj relevantne in smo jih od leta 2011 do 2018 že spremljali. Marušičev načrt Nadgradnja zdravstvenega sistema do leta 2020 je še vedno aktualen in primerljiv z drugimi evropskimi zdravstvenimi sistemi, le izvajati bi ga morali začeti.Poleg tega ni bila nujnost, obveznost sporočanja podatkov nikoli vnesena v sistem. V vseh primerljivih tujih zdravstvenih sistemih morajo sporočati podatke, če jih ne, so finančno odgovorni. Pri nas te odgovornosti ni. Ob raziskovanjih se moram nemalokrat soočiti s tem, da določeni podatki manjkajo ali niso primerljivi med seboj.Uporabljam vse javno dostopne podatke, koliko jim gre zaupati, pa je vprašanje, saj smo odvisni od dobre volje tistih, ki jih pripravljajo in vnašajo v sistem.Na Nizozemskem in v nekaterih drugih državah za posamezne zdravnike zbirajo podatke o številu pregledov, posegov in o rezultatih. Pacienti se tako lažje odločijo, koga bodo izbrali, in mu tudi bolj zaupajo.(Smeh.) V bistvu se deleži nedopustno čakajočih večajo v vseh specialnostih, ki jih spremljam od maja 2011, medtem ko so se vrste med epidemijo skrajšale.Čakalnih vrst v zdravstvu ne bomo nikoli izničili, vedno bo obstajal delež nedopustno čakajočih glede na vse čakajoče iz različnih razlogov – tudi zaradi pomanjkanja medicinskega kadra, najnižji delež do zdaj je bil 9-odstotni. Problem je, da zdaj delež nedopustno čakajočih že več let zapored narašča, predvsem od leta 2018 se giblje med 38 in 52 odstotki, pa ne sprejmemo pravih spodbud, da bi ga znižali.Največ nedopustno čakajočih je v javnih zdravstvenih zavodih, in to v največji terciarni ustanovi UKC Ljubljana. Torej bi bilo treba tam povečati programe.Ne, sploh ne, to bo treba spremeniti. Gotovo pa takšni odkloni mečejo slabo luč na vse, ki tega ne počnejo. Verjamem, da so slednji v večini, kar nekaj jih poznam.Temu se ne čudim, saj je pot do zdravljenja v tujini izjemno zapletena. Poleg omejitev zaradi epidemije v lanskem letu je omejena še tako, da jo lahko pacient izkoristi, ko so pri nas izkoriščene vse možnosti. Da te možnosti izčrpaš, lahko traja mesece ali leta.Pri nas je težko povečati produktivnost storitev, saj to določajo točke. Če plačuješ točke, dobiš točke! V zdravstvu se zato bolj kot s pacientom ukvarjamo s tem, koliko točk bodo izvajalci zbrali do plana, namesto koliko pacientov bodo obravnavali, da bodo skrajšali čakalne vrste nedopustno čakajočih pacientov, zmanjšali bolniške odsotnosti na račun čakanja na obravnavo in podobno.Če je storitev prvega pregleda nizko ovrednotena s točkami in je model postavljen tako, da v kontrolnih pregledih dosežeš več točk po planu kot s prvimi pregledi, je logična posledica, da morajo izvajalci slediti doseganju plana točk, da je storitev sploh plačana. Model stimulira »doseganje« točk, ne pa kakovosti, pravočasnosti ter varne zdravstvene obravnave.Škoda, ker tega ni vpeljal, ko je bil direktor zavoda za zdravstveno zavarovanje (ZZZS). Sistem točk imajo že več kot trideset let. Ukinjene so bile v dermatologiji in revmatologiji, kjer se kažejo izboljšave. Kakorkoli, če zdravnik naredi deset prvih pregledov, doseže manj točk, kot če bi naredil štiri ultrazvoke. Zakaj bi torej jih?Saj poskrbijo, da pridejo še enkrat (smeh). Ne vsi, da se razumemo. Obstajajo pa nekateri, ki imajo tudi sedem kontrolnih pregledov na en prvi pregled pacienta.Tako je. Nimamo niti nacionalno sprejetih strokovnih smernic, do kdaj je še etično in varno čakati. Pacient sicer lahko dobi več napotnic za isto obravnavo, zato je škoda, da se v preteklosti nismo odločili za vzpostavitev enega nacionalnega čakalnega seznama. Ampak berem, da imajo sistemi, kot je kanadski, tudi težave, saj taka lista ne reši pomanjkljive komunikacije med primarno in sekundarno ravnjo ali pomanjkanja medicinskega kadra.Že zdaj se dogaja, da imaš napotnico z oznako zelo hitro in ti jo v bolnišnici po triaži spremenijo v redno, češ da diagnoza, ki jo je napisal družinski zdravnik, ne sodi pod zelo hitro. A bi v tem primeru morala biti komunikacija med ravnmi zdravstvene dejavnosti, pa je ni, ljudje pa trpijo in čakajo. Nazadnje obupajo in tisti, ki si to lahko privoščijo, obiščejo samoplačniško ambulanto.Pri manjšem številu čakajočih na prvi pregled je podatek zaradi zaprtja dejavnosti marca in aprila razumljiv, delo je bilo omejeno tudi v drugem valu. Povečanje čakalnih vrst nedopustno čakajočih pacientov pri drugih storitvah je tudi logično, saj so bile operacije odpovedane, ljudje so se samoomejevali, nekateri celo bali iti k zdravniku, in so obiske prestavljali ipd. Spet drugi so poiskali pomoč v urgentni službi. In to je zdaj tisto, kar raziskovalce, kot sem dejala uvodoma, najbolj skrbi: kdaj bodo prišli ti ljudje nazaj in kakšno bo njihovo zdravstveno stanje?Drži. Po podatkih ZZZS je bilo na primarni ravni opravljenih približno 1,7 milijona (30 odstotkov) manj pregledov, približno 673.207 (16 odstotkov) manj na sekundarni ravni, medtem ko se je število operativnih posegov v akutni bolnišnični obravnavi zmanjšalo za 46.008 primerov (13 odstotkov). Delali so koncesionarji. Treba je vedeti, da je v akutno bolnišnično obravnavo zajeta tudi obravnava covidnih bolnikov.Pričakujem, da se bo začelo poslušati, na kar že nekaj časa opozarjamo. Morda se bodo odločili ukiniti novo stopnjo nujnosti »zelo hitro«, ki je povzročila težave predvsem pri organizaciji terminov. Gotovo pa moramo spremeniti model financiranja. Kot sem nakazala zgoraj, ne bomo prišli nikamor, če bomo uvajali produktivnost na obstoječem sistemu. Uvesti bi morali kazalnike kakovosti oziroma izide zdravljenja, kar je eden izmed neizpolnjenih ciljev v zdravstveni politiki.Napisali smo številne strategije, pa se niso izvajale. V predvolilnih bojih se marsikaj obljubi, ko pa se delo začne, se ugotovi, da se ne zna, da se ne ve, kje začeti, da je tega preveč in ni niti fokusa. Dejansko je treba skrajševanje čakalnih vrst nedopustno čakajočih začeti celovito, pri izvoru, in slediti celotni poti pacienta v procesu zdravljenja – od vstopa v sistem do konca zdravljenja. Izboljšati je treba strateško planiranje.Na opravičilo res ne bi smel čakati nihče. Moralo bi biti samoumevno, je kultura obnašanja, in bi se ga morali držati povsod, ne samo v zdravstvu.