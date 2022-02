Delo na daljavo: nič več ne bo, kot je bilo

V nadaljevanju preberite:

Večina delovnih mest oziroma poklicev je odvisna od vedenja strank, potrošnikov, pacientov ... Pojemajoča pandemija (čeprav je trenutno še v porastu, a šibi v jakosti) je zaznamovala prav vse delovne ljudi v Sloveniji kot tudi drugod. Svoj pečat je pustila v naših denarnicah, pri našem psihičnem delovanju in tudi v fizičnem okolju.

Sprašujem se, koliko delovnih mest je ostalo v času pandemije covida-19 nezaznamovanih. Informatiki in prevajalci so začeli množično delati od doma, trgovci in kulturniki so morali za dolgo obdobje zapreti vrata svojih ustanov, izobraževalci so iskali nove načine in metode za motiviranje učencev, dijakov, študentov. Medicinskim sestram, zdravnikom, dostavljavcem hrane se je obseg dela občutno povečal.

Naše pisarne so se preselile v dnevne sobe, kuhinje ali pa smo zasedli otroško sobo, če smo imeli srečo in je imel naš otrok pouk v šoli. S tem so se še bolj zabrisale meje med delom in prostim časom.