Stanovanja so del narodnega bogastva. Položaj je slab

Kot meščanka Ljubljane močno nasprotujem palači Šumi, saj je ukradla razgled mimoidočim in ga z dobičkom prodala novi lastniški eliti. Toda ta in podobne »naložbene nepremičnine«, ki jih kritični zapisi navajajo kot krivce za krizo, so le manjši del nepremičnin. Že prevladujoči izraz nepremičnina – v lepi neoliberalni maniri – usmerja našo pozornost k nepremičnemu premoženju in premoženjskim interesom, stran od stanovanja (housing) kot človekove potrebe.

Naša kriza je tudi stanovanjska kriza. Je globoka, strukturna in sega od zdesetkane stanovanjske panoge do opustošene stanovanjske oskrbe ljudstva, seveda ob stanovanjski politiki, ki je ni in ni. To zapleteno celoto razdeljujem v štiri dele, saj želim prispevati k diskusiji različnih nepovezanih krogov – gospodarstvenikov, civilnodružbenih aktivistov, praktikov javnega sektorja ...