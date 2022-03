Detektirali smo težave obeh mest in naredili strategijo

V članku preberite:

»Ljudje si navadno predstavljajo, da gre zgolj za elitne, vrhunske predstave, koncerte, razstave in podobne stvari. Seveda ni nujno tako. Program »visoke umetniške vrednosti« je le del programa, nujen in seveda najbolj opazen, a vseeno le del. Zaželeno namreč je, da se ta vrhunski mednarodni dogodek dotakne vsakega prebivalca mesta. To pa pomeni res veliko participativnih programov, ki vključujejo prebivalce mest vseh starosti. Pomembno se mi zdi, da se delo umetnikov, ki bodo tu bivali in ustvarjali, preplete z življenjem prebivalcev, da so soudeleženi, da niso zgolj opazovalci, ampak sodelujejo, pridejo v stik z umetniki in umetnostjo ter tudi sami ustvarjajo.«

»Seveda vsak pomisli, da za evropski projekt pride avtomatično tudi evropski denar. Ne. To je priložnost, ki jo moraš znati izkoristiti. To, da smo dobili naziv, je šele začetek. Čeprav so za nami že štiri leta dela, smo zdaj komaj na začetku. Vsako mesto, ki se poda v to tekmo, mora že prej predvideti, koliko denarja bo namenilo projektu, tako za program kot investicije, če jih bo imelo. Poleg tega se tudi vsaka država, ki gosti EPK, obveže, da bo dala denar mestu, ki bo zmagalo. Slovenija je obljubila deset milijonov evrov. V našem primeru imamo obljubljena še sredstva z italijanske strani, tako da naj bi prejeli skupaj okoli 22 milijonov evrov programskih sredstev.«