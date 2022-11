Devet krogov pekla

V nadaljevanju preberite:

Množični turizem je povsem preoblikoval mesta, ki si postajajo vedno bolj podobna. Povsod so iste trgovine, spominki, narejeni na Kitajskem, in dolge vrste pred galerijami in muzeji, ki še pred nekaj leti niso nikogar zanimali. Vstopnice zanje lahko naročiš le po spletu, spontanih odločitev o tem, kaj bi delal v nekem mestu, ni več. Vse mora biti načrtovano in organizirano in čim bolj komplicirano, da je lahko dražje. Obisk Sikstinske kapele, tega Michelangelovega čudeža v Rimu, je postal zapleten in mučen kot devet krogov Dantejevega pekla.