Dolga sovjetska polarna noč

V nadaljevanju preberite:

Njegova smrt je pokazala, da se Putinov režim hkrati bojuje na dveh frontah: zunaj meja proti Ukrajincem, doma proti svojim državljanom. Ta vojna je Rusijo spremenila do neprepoznavnosti.

Globokih sprememb Rusije na prvi pogled ni mogoče opaziti. In mnogi jih v resnici sploh ne vidijo. Toda kakšna je to država, ki 72-letno upokojenko Jevgenijo Majboroda obsodi na pet let in pol ječe zaradi njenih protivojnih stališč in kritik armade? Samo zato, ker je povedala, da je v ruskem napadu na Dniper umrl njen brat. Kaj si je mogoče misliti ob novici, da je sodišče v moskovski regiji obsodilo 19-letnega aktivista Maksima Lipkana na »obvezno psihiatrično zdravljenje«, ker je širil »dezinformacije« o ruski vojski? Po agresiji na Ukrajino se je v zaporih znašlo več tisoč ljudi. Surovost režima in kazni, ki jih izreka, močno spominjajo na prakso iz Stalinovih časov.