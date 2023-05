Dokumentarec Izginjanje režiserke Andrine Mračnikar

V kolumni preberite:

»Kako bo, ko čez dvajset, trideset let nihče v moji družini in mojem domačem kraju ne bo več govoril slovensko? Kaj vse umira skupaj z jezikom? Kaj ostane, ko ni več zgodovine, spomina?«

V zelo osebnem, dvojezičnem nagovoru ­režiserka Andrina Mračnikar – njen glas spremlja gledalca od začetka do konca – tematizira izgubo jezika, ki je dosti več kot samo izguba jezika. V stotih minutah dokumentarnega filma Izginjanje/Verschwinden zajame celotno stoletje ponemčevanja, diskriminacije in demonizacije, deportacij in neizpolnjenih obljub slovenski narodni skupnosti na avstrijskem Koroškem. Ganljiv družinski portret prepleta z rekapitulacijo zgodovine in osebno postane poudarjeno politično.