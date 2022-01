Energetika, nova vlada in zmanjševanje izpustov CO2

V nadaljevanju preberite:

V času dekarbonizacije, zmanjševanja izpustov CO2, je energetika v največjem tehnološkem preobratu v zgodovini. Izjemno zahteven prehod s pridobivanja energije iz fosilnih virov na obnovljive vire zahteva skoraj popolno spremembo miselnosti in velikanske investicije.

Politiki ne morejo ponuditi tehnološko pogojenih obljub in rešitev, kot je na primer, ali bo vodik v prihodnje glavni energetski plin, s katero tehnologijo bo zgrajena nova jedrska elektrarna, ali bomo shranjevali odvečni ogljik pod zemljo ipd. Teh obljub in rešitev trenutno ne morejo ponuditi niti znanstveniki. Lahko in morajo pa povedati, kako se bo Slovenija kot država organizirala, da bo lahko sledila procesu deklarirane dekarbonizacije do leta 2050, kar je v Evropski uniji sprejet skupni cilj in s tem naša obveza.