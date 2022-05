Enthusiasmus prvega Slovenca v Novem svetu

V članku preberite:

- Na poti čez ocean so se ustavile na Kanarskih otokih, od koder je Kappus v latinščini napisal pismo članu jezuitskega kolegija v Ljubljani Michaelu dell Potaeju in v njem mu opisuje potovanje. Obvešča ga, da njihova ladja pluje zelo hitro, da jezuiti spijo v glavni kabini na krmi in da na dan darujejo štiri maše. In potem hrana: glavna obroka so imeli zjutraj in zvečer, postregli so jim s petimi ali šestimi okusnimi jedmi. Za malico so dobili sladkor ter fižolove ali limonine sladice. Pili so vodo in vino in se vsak dan posladkali s skodelico čokolade.

- »Tudi sam sem že pred 31 leti ob obisku Mehike in posebej Kappusovih misijonskih krajev zaman povpraševal po njej v več mehiških knjižnicah in arhivih. Za to, da lahko zdaj v knjigi preberemo vseh 276 verzov in še posvetilo naslovniku, se je treba zahvaliti sodobni tehnologiji in od vekomaj odločilni sreči. Knjigo, v katero je bil zvezan izvod pesnitve – to je pet tiskanih listov, je namreč leta 2018 digitalizirala baskovska regionalna knjižnica v Bilbau in jo dala na svojo spletno stran. Sreča pa je, če človek brska po spletu ob dveh ponoči, naleti, kot že tolikokrat prej, na že znane podatke z naslovnice, potem pa še preveri zadevo in z naslednjim klikom se mu nenadoma odpre pesnitev, verz za verzom, stran za stranjo … in ne more zaspati do jutra. Edina beseda, ki lahko opiše veselje ob takšnem odkritju, je: navdušenje!«

- »Poti so bile slabe in nevarne, podnebne razmere neugodne in nepredvidljive, tako da pošiljke včasih niso prispele do cilja,« razlaga Maja Šabec. »Misijonarji so zato pogosto pošiljali pisma v dvojniku po različnih trasah, na primer iz Sonore po obalni poti in hkrati po notranjosti. Pošto, ki je bila namenjena v Evropo ali druge konce sveta – naj omenim, da si je Kappus dopisoval tudi z dvema jezuitoma na Kitajskem –, je pogosto čakala negotova plovba, nato potovanje po kopnem do naslovnika, odgovor pa po isti poti in časovnici nazaj. Če upoštevamo vse te dejavnike, je še toliko bolj osupljivo, kako dobro so bili jezuiti seznanjeni z dogajanjem ne le v mehiški misijonski provinci, temveč tudi s političnimi spremembami v vsem španskem imperiju in drugje po svetu.« Prav o tem, kot so prepričani raziskovalci, zelo nazorno priča Kappusova pesnitev Enthusiasmus.