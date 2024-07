EU ne more pričakovati kitajskega sodelovanja, če bo sledila ameriškemu diktatu

V nadaljevanju preberite:

Ko iščemo informacije o Kitajski, so vsaj pri nas to največkrat novice v angleščini, ki jih pišejo praktično vsi drugi, samo Kitajci ne. Spremembo prinaša novičnik (newsletter) Pekingnology, saj ga v angleščini piše Kitajec. To je nekdanji novinar Wang Zichen, zdaj raziskovalec in direktor mednarodnih komunikacij pri Centru za Kitajsko in globalizacijo (CCG) s sedežem v Pekingu.

Leta 2011 je diplomiral in se zaposlil v državni novinarski agenciji Xinhua. Najprej je bil poročevalec iz severovzhodne province Heilongjiang, kjer so imeli Rusijo skoraj na svojem dvorišču. Na Kitajskem je deloval še v provinci Shandong, potem pa je bil dve leti in pol dopisnik v Bruslju. Z začetkom pandemije se je vrnil v Peking, a leta 2022 je zapustil novinarstvo in se pridružil Centru za Kitajsko in globalizacijo (CCG), največjemu kitajskemu nevladnemu think thanku, ki že štiri leta zapored spada med sto najbolj vplivnih na svetu. CCG ima sicer s kitajsko vlado dobre odnose.

- Osnovna želja je, da je novičnik relevanten, vpliven in konstruktiven tako doma kot v tujini, v jasnih lokalnih okvirih delovanja. Sem državljan Ljudske republike Kitajske, CCG je nevladna organizacija, registrirana na Kitajskem, zato moramo delovati v skladu s kitajskimi zakoni in pravili, a hkrati želimo imeti tudi vpliv. Tako nenehno iščemo ravnovesje med kitajskimi pravili in mednarodnim vplivom.

- Ko se ob koncu dneva usedemo na pivo, ugotovimo, da smo si precej bolj podobni, kot smo si različni. Vsi imamo radi dobro hrano, lepo naravo, uživamo v dobrem filmu in si želimo zdravja in sreče za naše bližnje. Nihče od nas noče vojne in ubijanja.

- Kitajska resda nima okolja s svobodnimi mediji in drugimi svoboščinami vašega sistema, vendar ima naša družba kljub temu različne družbene sfere z različnimi interesi.

- Državni zdravstveni sistem pokriva kar 95 odstotkov od 1,4 milijarde ljudi, kar je izreden dosežek, toda za številne zdravstvene storitve morajo ljudje precej doplačati, če želijo popolno oskrbo, kar je za mnoge precejšnje finančno breme. Zdravstveni sistem je v mnogih evropskih državah bolje urejen.

- EU ne more pričakovati kitajskega sodelovanja, če bo hkrati sledila ameriškemu preganjanju Huaweia. Razumem, da ima Slovenija proste roke za prepoved Huaweia, vendar je vsem jasno, da pri vprašanju Huaweia ne gre za resnično grožnjo slovenski nacionalni varnosti. Prav tako bi tovrstna prepoved le ovirala slovenski razvoj omrežja 5G, s tem pa bi tudi tvegali povračilne ukrepe iz Pekinga.