Festina lente, reformatorji! Hitite počasi!

Izraz reforma pomeni dobesedno preoblikovanje. Pojmi kot prenova, posodobitev, prenovitev so bistveno boljši kot reforme, o katerih pa politiki tako radi razmišljajo in govorijo, ker se jim zdijo nekaj velikega kot recimo osvojitev svetovnega prvenstva, a se jim pogosto zgodi, da niso dovolj trenirali, bili dovolj pozorni na prehrano in potem rezultata, ki so ga pričakovali, seveda ne more biti.