Več vojne in manj miru?

Tudi zgodovinski spomini bledijo. Zob je neizprosen, čas se ne povrne, milijoni so za zmerom zaprli oči in v »črne zemlje krili« so se skrile njihove sanje. Brez razlik v spolu, veri, narodnosti, starosti. Smrt je izravnala vse in žive zaznamovala za nekaj desetletij. Potem je prt nad smrtno žetvijo 20. stoletja strohnel, prišli so novi politiki in nove generacije, ki svet vidijo s svojimi očmi. Mi, Evropejci, smo za Korejo, Vietnam, Afganistan, Ruando, Irak, Libijo, Sirijo, Jemen, Sudan mislili, da je to neki drug svet, ki nima nič z nami. Za Balkan še vedno velik del sveta misli, da je bil to etnični prepir, ne pa vojna med državami.