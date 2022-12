Afganistanka sem, pa kaj?

V nadaljevanju preberite:

Vrednost Afganistanke je enaka nič ali celo malo manj, ima pa še vedno ceno na trgu, kjer jo je mogoče prodati v njenih zgodnjih letih. Kupnina ne pripade njej, kakor ji ne pripadata ne duša in ne telo. Vse to je last talibanskih donaldov in z lastnino lahko lastnik počne, kar se mu zahoče, lahko jo zavrže, pomnoži, razmnoži, zataji ali umori. Lastnina nima ne svobode in ne pravice. Morda ji celo uspe pobegniti iz ječe, v kateri vlada šeriatska verska blaznost, nekam proti Evropi, tu pa jo, skupaj s potomci, preganja svobodoljubna birokratska EU, ki ima najmanj dvojna, če ne celo mnogokratna merila za begunce glede na njihov izvor.