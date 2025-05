Ambicioznež, ki se spotika: Milijonar, a pravi, da pripada srednjemu razredu

V nadaljevanju preberite:

Merz je po porazu proti Angeli Merkel v politiki vztrajal še do leta 2009, vendar v tem času ni prevzel nobene vidne funkcije. Bil je v ožjem vodstvu CDU, a nikoli minister. Kot vidni član konzervativnejše struje stranke ni skrival nezadovoljstva s politično usmeritvijo prve dame stranke, ki je veljala za bistveno bolj sredinsko in se je na določenih točkah nagnila celo močno v levo. Merz je, razočaran nad veliko koalicijo, napovedal, da se leta 2009 ne bo več potegoval za poslanski mandat, in je politiko zapustil.

Umik je bil le začasen in delen. Posvetil se je odvetništvu in zastopanju velikih korporacij, hkrati pa je prevzemal nekatere manjše politične svetovalne vloge v CDU na deželni ravni. Bil je tudi član ali predsednik nadzornih odporov, vključno z nemško izpostavo ameriškega investicijskega velikana Blackrock. V tem obdobju si je ustvaril premoženje, ocenjeno na okoli 12 milijonov evrov, njegovi letni bruto prihodki pa so po njegovih besedah znašali okoli milijon evrov. Sebe šteje v zgornji srednji sloj, s čimer je povzročil nemalo razburjenja. Glede na nemške standarde s takšnim premoženjem in prihodki namreč sodi med pet odstotkov najbogatejših. Simpatij si s to izjavo vsekakor ni prislužil.