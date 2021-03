Geografija svetlobe v temi

V nadaljevanju preberite še: - Gianfranco Rosi je eden tistih dokumentaristov, ki ga je težko uokviriti v podžanre ali pripadnike specifičnih dokumentarističnih šol. Na letošnjem Festivalu dokumentarnega filma si lahko ogledate njegov najnovejši film Nokturno, ki je samo v nekaj mesecih po beneški premieri pobral ducat mednarodnih filmskih nagrad. Nekateri so film označili za film o vojni, ki je preveč »lep«, vaje v stilu, skratka, drugi za dragocen dokument o žrtvah vojne.



- Rosi je človek zemljevidov. V svojih dokumentarcih meje na njih namenoma briše, vsestoletne nepremišljene ostanke zarisov ravnil in šestil, oportunističnih politik in sporazumov. Meja pri njem ne deli, razdeljuje, na prostorih njegovega Nokturna se odpira kot najbolj zlodejevsko brezno in vase jemlje življenja.



- Njegovi filmi nimajo samo opravka s stoječimi in tekočimi vodami, kot nakazujejo naslovi, v prvencu Boatman je snemal ribiča na Gangesu, leta 2010 pa v filmu El Sicario Room 164 nekdanjega mehiškega morilca, člana narkokartela, zdaj skesanca; nekaj kasneje življenje, pravzaprav njegove nenavadnosti, ob ogromni rimski obvoznici – Sacro Gra (Sveta obvoznica), za katerega je iz rok maestra Bertoluccija prejel beneškega leva.