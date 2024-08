Globoka sled v lokalni skupnosti in državi je še zmeraj vidna

V nadaljevanju preberite:

Zajetje otrok in učiteljev osnovne šole v mestu Beslan v ruski republiki Severni Osetiji - Alaniji (SO-A), ki je potekalo od 1. do 3. septembra 2004, ostaja eden najbolj tragičnih in uničujočih terorističnih napadov v sodobni zgodovini. Letos mineva dvajset let od dogodkov v šoli št. 1. Napadli so jo čečenski in inguški teroristi in vzeli za talce 1100 ljudi. Med njimi 777 otrok.