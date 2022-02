V članku preberite tudi:

Kričač se je prvič oglasil 17. novembra 1941 z Vilharjeve ulice 2 na domu študenta elektrotehnike Milana Osredkarja. Napovedovalec naj bi bil Marjan Vesenjak, a mu na prvo oddajo ni uspelo priti, zato ga nadomestil Osredkar, ki je po vojni študiral v New Yorku in je bil velik strokovnjak za jedrsko energijo ter predsednik prvega republiškega komiteja za znanost.

Italijani so bili najprej prepričani, da oddaja prihaja iz Sovjetske zveze, a ko so ugotovili, da se vse dogaja pred njihovim nosom v Ljubljani, so začeli radio mrzlično iskati. Tiktakanje ure, ki je bilo nekakšen avizo in simbol gesla: Naš čas prihaja!, je le še razbesnelo italijanske vrste. »Iščite nas vsak večer,« so snovalci oddaj sporočali Slovencem in na neki način tudi Italijanom. Da se ne bi slišali šumi z ulice in da se ne bi glasovi slišali skozi okno ali na hodnik, se je napovedovalec ponavadi pokril z odejo in v mikrofon govoril pod njo.