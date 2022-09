Iz ukrajinske vojne v globalno ekonomsko vojno

V nadaljevanju preberite:

Teorija pravi, da globalni mir in odprta, neovirana trgovina prineseta napredek in blaginjo vsem sodelujočim, saj vzpostavita optimalno razporejanje produkcijskih sil glede na produktivnost in konkurenčne prednosti. Surovine, izdelki in storitve se neovirano gibljejo po svetu, nič ne ogroža tega idealnega reda.

V realnem življenju potekajo stvari drugače, bolj asimetrično. Zgodovina nas uči, da dokler imajo velike sile pozitivna pričakovanja glede trgovalnega okolja, si želijo mir, da zase izkoristijo ekonomske koristi trgovanja, kar jim omogoča dolgoročno ekonomsko in politično prevlado. Ko pa se to pozitivno pričakovanje kakorkoli izgubi in se voditelji ustrašijo, da bodo izgubili dostop do ključnih surovin in trgov, začnejo z obveščevalnimi in vojaškimi silami ustvarjati lokalne krize in vojne, da zaščitijo svoje gospodarske interese.

Kaj nas čaka in kako se znajti v tem novem svetu?